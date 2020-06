Nezamestnanosť v Maďarsku vzrástla na takmer 3-ročné maximum

Budapešť 29. júna (TASR) - Miera nezamestnanosti v Maďarsku vzrástla za trojmesačné obdobie do konca mája na najvyššiu hodnotu za takmer tri roky. Uviedol to v pondelok maďarský štatistický úrad.



Nezamestnanosť za obdobie od marca do konca mája dosiahla v Maďarsku 4,1 % oproti 2,8-percentnej nezamestnanosti za trojmesačné obdobie do konca apríla. Najnovší údaj je najvyšší od obdobia júl-september 2017, keď nezamestnanosť dosiahla rovnakú úroveň.



Zvýšila sa aj miera nezamestnanosti mladých, pričom údaje sú porovnané medziročne. V trojmesačnom období do konca mája tohto roka dosiahla nezamestnanosť vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov 12,4 %, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka predstavovala 11,1 %.