Štvrtok 28. august 2025
Nezamestnanosť v Maďarsku za obdobie máj - júl klesla

Ľudia, ilustračné foto. 14.02.2025. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Miera nezamestnanosti za obdobie od mája do konca júla dosiahla 4,3 %, zatiaľ čo za predchádzajúce trojmesačné obdobie končiace sa júnom nezamestnanosť predstavovala 4,5 %.

Autor TASR
Budapešť 28. augusta (TASR) - Nezamestnanosť v Maďarsku zaznamenala za trojmesačné obdobie do konca júla mierny pokles a skĺzla bližšie k štvorpercentnej hranici. Uviedol to vo štvrtok maďarský štatistický úrad, ktorého údaje zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.

Miera nezamestnanosti za obdobie od mája do konca júla dosiahla 4,3 %, zatiaľ čo za predchádzajúce trojmesačné obdobie končiace sa júnom nezamestnanosť predstavovala 4,5 %. V medziročnom porovnaní sa udržala na stabilnej úrovni, keďže aj za obdobie máj - júl 2024 dosiahla nezamestnanosť v Maďarsku 4,3 %.

Počet evidovaných nezamestnaných dosiahol za trojmesačné obdobie do konca júla 212.300. Za trojmesačné obdobie apríl - jún predstavoval počet nezamestnaných v Maďarsku 218.600.

Súbežne sa zvýšila miera zamestnanosti. Za trojmesačné obdobie do konca júna dosiahla 65,1 %, za obdobie máj - júl predstavovala 65,4 %.
