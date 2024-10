Nezamestnanosť v Maďarsku za tri mesiace do konca septembra vzrástla

Budapešť 25. októbra (TASR) - Miera nezamestnanosti v Maďarsku sa za tri mesiace do konca septembra medziročne zvýšila a počet zamestnaných klesol. Ukázali to údaje maďarského štatistického úradu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry MTI.



Podľa štatistického úradu sa miera nezamestnanosti v Maďarsku v období od júla do konca septembra 2024 zvýšila na 4,6 % zo 4,1 % v rovnakom období predchádzajúceho roka.



Počet ľudí bez práce medziročne vzrástol o 26.000 na 225.000 osôb. Z toho bolo asi 121.000 mužov a 103.000 žien. Miera nezamestnanosti mužov dosiahla v sledovanom období 4,6 % a žien 4,5 %.



Zamestnanosť medzitým klesla o 1000 osôb na 4,709 milióna ľudí.



Priemerný čas hľadania práce bol 11,9 mesiaca, pričom 45 % všetkých nezamestnaných si hľadalo prácu menej ako tri mesiace a 34 % aspoň rok.