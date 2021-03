Nezamestnanosť v Maďarsku od decembra do konca februára vzrástla

Budapešť 30. marca (TASR) - Nezamestnanosť v Maďarsku sa za ostatné tri mesiace zvýšila a posunula sa výraznejšie nad 4 %. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje maďarského štatistického úradu.



Miera nezamestnanosti v Maďarsku dosiahla v období od decembra do konca februára 4,5 %. Na porovnanie, za trojmesačné obdobie do konca januára predstavovala 4,3 %.



Najnovší údaj znamená najvyššiu nezamestnanosť od obdobia jún - august minulého roka. Za dané obdobie dosiahla 4,6 %. Miera nezamestnanosti mladých ľudí dosiahla v období december - február 13,5 %.



Súbežne klesla miera zamestnanosti v Maďarsku. Zatiaľ čo v 3-mesačnom období do konca januára dosiahla 62,1 %, za obdobie december až február predstavovala 61,9 %.