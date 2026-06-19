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Nezamestnanosť v máji oproti aprílu klesla, medziročne je však vyššia
Na konci januára 2026 PDU dosahoval 4,42 percenta.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 19. júna (TASR) - Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU) sa na konci mája tohto roku ustálil na hodnote 3,91 percenta, medzimesačne klesol o 0,05 percentuálneho bodu. Medziročne, oproti máju 2025, je však PDU o 0,2 % vyšší. V piatok o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
Na konci januára 2026 PDU dosahoval 4,42 percenta. Počas februára až mája klesol o 0,51 percentuálneho bodu. Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny dosiahol na konci mája 140.940 osôb, čo bolo o 1862 menej ako v apríli a až o 18.581 menej ako na konci januára 2026.
„Sme svedkami pokračujúceho poklesu nezamestnanosti na jednej strane a prudkého rastu počtu voľných pracovných miest na strane druhej. Od začiatku roka do konca mája na trhu práce pribudlo takmer 21.000 voľných pracovných miest. Intenzívnejší rast sme od roku 2000 videli iba raz, a to v roku 2017. Každý mesiac v tomto roku prekonával počet voľných pracovných miest predošlé historické maximum. V máji bola prvýkrát v modernej histórii Slovenska prekonaná hranica 140.000,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD). Počet voľných pracovných miest dosiahol na konci mája úroveň 140.946, medzimesačne stúpol o 10.482.
Nezamestnanosť v máji klesala vo všetkých krajoch už štvrtý mesiac po sebe. Najvýraznejšie zníženie zaznamenal rezort práce v Bratislavskom kraji, kde PDU medzimesačne klesol o osem stotín percentuálneho bodu a dosiahol úroveň 2,53 percenta. V Banskobystrickom a Trenčianskom kraji klesol PDU zhodne o 0,07 percentuálneho bodu. Podiel ľudí bez práce sa v máji znížil v 59 zo 79 okresov. Najväčší pokles PDU bol zaznamenaný v okresoch Detva a Stropkov zhodne o 0,27 percentuálneho bodu a v okrese Banská Štiavnica o 0,26 percentuálneho bodu.
Májové štatistiky nezamestnanosti sú podľa analytikov Inštitútu sociálnej politiky pozitívnym prekvapením. Negatívne očakávania zo začiatku roka spojené hlavne s nepriaznivým vývojom vo svete sa podľa nich doposiaľ nenaplnili. „Pretrvávajúci dopyt po pracovnej sile potvrdzuje aj ďalší nárast počtu voľných pracovných miest. V najbližšom období však možno očakávať mierne zvýšenie nezamestnanosti. V júni tradične vstupuje na trh práce nová kohorta vysokoškolských absolventov. Počas letných mesiacov očakávame skôr stabilizáciu nezamestnanosti, podporenú pokračujúcim sezónnym dopytom po práci. Ďalší mierny nárast možno následne očakávať v septembri, keď sa na trh práce dostane nová vlna stredoškolských absolventov. Celkovo však májové údaje potvrdzujú, že trh práce zostáva relatívne odolný a sezónne oživenie zatiaľ prevažuje nad negatívnymi vplyvmi externej situácie,“ zhrnuli analytici inštitútu.
Na konci januára 2026 PDU dosahoval 4,42 percenta. Počas februára až mája klesol o 0,51 percentuálneho bodu. Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny dosiahol na konci mája 140.940 osôb, čo bolo o 1862 menej ako v apríli a až o 18.581 menej ako na konci januára 2026.
„Sme svedkami pokračujúceho poklesu nezamestnanosti na jednej strane a prudkého rastu počtu voľných pracovných miest na strane druhej. Od začiatku roka do konca mája na trhu práce pribudlo takmer 21.000 voľných pracovných miest. Intenzívnejší rast sme od roku 2000 videli iba raz, a to v roku 2017. Každý mesiac v tomto roku prekonával počet voľných pracovných miest predošlé historické maximum. V máji bola prvýkrát v modernej histórii Slovenska prekonaná hranica 140.000,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD). Počet voľných pracovných miest dosiahol na konci mája úroveň 140.946, medzimesačne stúpol o 10.482.
Nezamestnanosť v máji klesala vo všetkých krajoch už štvrtý mesiac po sebe. Najvýraznejšie zníženie zaznamenal rezort práce v Bratislavskom kraji, kde PDU medzimesačne klesol o osem stotín percentuálneho bodu a dosiahol úroveň 2,53 percenta. V Banskobystrickom a Trenčianskom kraji klesol PDU zhodne o 0,07 percentuálneho bodu. Podiel ľudí bez práce sa v máji znížil v 59 zo 79 okresov. Najväčší pokles PDU bol zaznamenaný v okresoch Detva a Stropkov zhodne o 0,27 percentuálneho bodu a v okrese Banská Štiavnica o 0,26 percentuálneho bodu.
Májové štatistiky nezamestnanosti sú podľa analytikov Inštitútu sociálnej politiky pozitívnym prekvapením. Negatívne očakávania zo začiatku roka spojené hlavne s nepriaznivým vývojom vo svete sa podľa nich doposiaľ nenaplnili. „Pretrvávajúci dopyt po pracovnej sile potvrdzuje aj ďalší nárast počtu voľných pracovných miest. V najbližšom období však možno očakávať mierne zvýšenie nezamestnanosti. V júni tradične vstupuje na trh práce nová kohorta vysokoškolských absolventov. Počas letných mesiacov očakávame skôr stabilizáciu nezamestnanosti, podporenú pokračujúcim sezónnym dopytom po práci. Ďalší mierny nárast možno následne očakávať v septembri, keď sa na trh práce dostane nová vlna stredoškolských absolventov. Celkovo však májové údaje potvrdzujú, že trh práce zostáva relatívne odolný a sezónne oživenie zatiaľ prevažuje nad negatívnymi vplyvmi externej situácie,“ zhrnuli analytici inštitútu.