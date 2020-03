Nezamestnanosť v Nemecku bude rásť napriek využívaniu kurzarbeitu

Berlín 26. marca (TASR) - Barometer zamestnanosti, ktorý zostavuje nemecký ekonomický inštitút Ifo, klesol v marci na vyše 10-ročné minimum. Ešte horšie údaje naznačuje tempo poklesu, ktoré bolo najvýraznejšie v histórii. Uviedol to nemecký ekonomický denník Handelsblatt.



Podľa denníka, na ktorý sa odvolala agentúra Reuters, dosiahol barometer zamestnanosti Ifo v marci najnižšiu hodnotu od januára 2010. Navyše tempo poklesu bolo najvýraznejšie od roku 2002, keď inštitút začal so zverejňovaním príslušných údajov. To signalizuje, že nezamestnanosť v Nemecku bude v nasledujúcom období rásť aj napriek najnovším ekonomickým opatreniam vlády.



"Čo sa týka zamestnanosti, nemecké firmy začínajú zaraďovať spiatočku," povedal analytik Ifo Klaus Wohlrabe v súvislosti s údajmi o zamestnanosti. Tie Ifo každý mesiac spracováva pre Handelsblatt na základe plánov približne 9000 nemeckých firiem.



"Je potrebné počítať s rastom nezamestnanosti napriek možnosti skrátenia pracovného času v podnikoch," povedal Wohlrabe. Poukázal tak na systém známy ako kurzarbeit, v rámci ktorého môžu nemecké podniky v zlých časoch skrátiť zamestnancom pracovný čas, pričom zvyšok mzdy namiesto zamestnávateľa prepláca štát.