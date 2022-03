Nezamestnanosť v Nemecku klesla vo februári na nové minimum

Wiesbaden 2. marca (TASR) - Nezamestnanosť v Nemecku pokračovala minulý mesiac v poklese, pričom dosiahla nové takmer dvojročné minimum. Uviedol to v stredu Spolkový úrad práce.



Miera nezamestnanosti upravená o sezónne vplyvy dosiahla vo februári 5 %, informoval Spolkový úrad práce. Oproti januáru to znamená pokles o 0,1 percentuálneho bodu a novú najnižšiu úroveň od marca 2020, keď svet začal riešiť pandémiu nového koronavírusu. TASR o tom informuje na základe správy serveru tradingeconomics.



Februárová miera nezamestnanosti je nižšia aj v porovnaní s odhadmi analytikov. Tí počítali s jej zotrvaním na januárovej úrovni.



Počet nezamestnaných klesol vo februári o 33.000 na 2,312 milióna. Aj v tomto prípade to znamená novú najnižšiu úroveň od predpandemického obdobia a prekonanie očakávaní analytikov, ktorí počítali s poklesom počtu nezamestnaných iba o 25.000.



"Nemecký trh práce pokračoval vo februári v zotavovaní," povedal šéf úradu Detlef Scheele. Ako však dodal, ukazovatele nezahrnujú vojnu na Ukrajine.