Nezamestnanosť v Nemecku sa v júni zvýšila menej, než sa čakalo

Frankfurt nad Mohanom 1. júla (TASR) – Nezamestnanosť v Nemecku zaznamenala minulý mesiac rast, tempo rastu však bolo veľmi mierne a slabšie, než sa očakávalo. Poukázali na to v stredu zverejnené údaje Spolkového úradu práce. To signalizuje, že nemecká ekonomika zvládla kritické obdobie pandémie nového koronavírusu bez masového prepúšťania.



Miera nezamestnanosti upravená o sezónne vplyvy dosiahla v Nemecku v júni 6,4 %, keď počet nezamestnaných vzrástol medzimesačne o 69 000. Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa tak zvýšila o 0,1 percentuálneho bodu. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters očakávali zvýšenie počtu nezamestnaných až o 120 000, čo by mieru nezamestnanosti posunulo na 6,6 %.



„Trh práce je v dôsledku pandémie aj naďalej pod tlakom," povedal šéf Spolkového úradu práce Detlef Scheele. Dodal však, že rozsiahle využitie modelu skráteného pracovného času (kurzarbeit) umožnilo zamestnanosť stabilizovať.