Nezamestnanosť v Nemecku v októbri klesla aj napriek druhej vlne

Berlín 30. októbra (TASR) - Nezamestnanosť v Nemecku v októbri klesla, a to aj napriek rýchlo sa šíriacej druhej vlne pandémie nového koronavírusu. Koncom leta sa znížil aj počet ľudí, ktorí mali skrátený pracovný čas. Uviedol to vo štvrtok spolkový úrad práce.



Podľa jeho predbežných údajov sa sezónne neupravená miera nezamestnanosti v Nemecku v októbri znížila na 6 % zo septembrových 6,2 %. Počet nezamestnaných klesol o 87.000 na 2,76 milióna osôb. V medziročnom porovnaní sa však ich počet zvýšil o 556.000, uviedol úrad.



Zároveň informoval, že počet ľudí, ktorí boli zaradení do vládnej schémy financovania kratšieho pracovného času, v auguste klesol na 2,58 milióna. Na začiatku pandémie nového koronavírusu v apríli bolo pritom zaregistrovaných takmer 6 miliónov zamestnancov v tejto schéme, ktorá firmám umožnila skrátiť im pracovný čas bez prepúšťania.



Tieto údaje zverejnil úrad len deň po tom, ako nemecká vláda oznámila zavedenie nových prísnych obmedzení verejného života v snahe získať kontrolu nad prudko sa zvyšujúcim počtom nových prípadov nákazy koronavírusom.