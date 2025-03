Nezamestnanosť v Nemecku v tomto roku pravdepodobne vzrastie

Norimberg 21. februára (TASR) - Nezamestnanosť v Nemecku sa v tomto roku vzhľadom na slabý výkon ekonomiky pravdepodobne zvýši. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá v piatok zverejnila údaje norimberského Inštitútu pre výskum zamestnanosti (IAB).



Inštitút predpokladá, že počet nezamestnaných v roku 2025 vzrastie o 140.000 na 2,92 milióna. Počet zamestnaných osôb by sa mal v porovnaní s prechádzajúcim rokom znížiť o 40.000 na 46,04 milióna. Zlepšiť vývoj na trhu práce by mohlo podľa inštitútu oživenie hospodárstva. "Ekonomika by sa sama o sebe nedokázala rýchlo a dôkladne zotaviť. Plánované fiškálne balíčky by však mohli ku koncu roka stimulovať ekonomiku," priblížil ekonóm IAB Enzo Weber.



Strany, ktoré pravdepodobne vytvoria novú vládnu koalíciu v Nemecku, sa dohodli na rozsiahlom zvýšení verejných výdavkov na obranu. Plán zahŕňa vytvorenie osobitného fondu na obnovu infraštruktúry v objeme 500 miliárd eur, ako aj uvoľnenie prísnych pravidiel zadlžovania krajiny zakotvených v ústave s cieľom umožniť zvýšenie vojenských výdavkov. Plán tento týždeň schválili obe komory nemeckého parlamentu.