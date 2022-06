Nezamestnanosť v Nemecku vzrástla, trh ovplyvnil príchod Ukrajincov

Norimberg 30. júna (TASR) - Nezamestnanosť v Nemecku sa v júni nečakane zvýšila, pod čo sa do veľkej miery podpísali ukrajinskí utečenci, ktorí si začali v Nemecku hľadať prácu. Uviedol to vo štvrtok Spolkový úrad práce. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa údajov úradu sa počet evidovaných nezamestnaných po úprave o sezónne vplyvy zvýšil v júni o 133.000 na 2,417 milióna. Analytici oslovení agentúrou Reuters počítali s poklesom počtu nezamestnaných o 6000.



Miera nezamestnanosti upravená o sezónne vplyvy vzrástla v júni na 5,3 % z 5-percentnej úrovne v máji, na ktorej sa držala od marca. V júni tak dosiahla najvyššiu úroveň za posledných sedem mesiacov.



Ako povedal šéf Spolkového úradu práce Detlef Scheele, vývoj na nemeckom pracovnom trhu ovplyvnil v júni fakt, že veľký počet Ukrajincov, ktorí po útoku Ruska na Ukrajinu svoju krajinu opustili, sa registroval v pracovných centrách. "To sa odrazilo na štatistikách," uviedol Scheele, ako však dodal, trh práce ako celok zostáva stabilný.