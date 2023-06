Nezamestnanosť v Nemecku vzrástla v júni na dvojročné maximum

Berlín 30. júna (TASR) - Nezamestnanosť v Nemecku zaznamenala tento mesiac výraznejší rast, než sa očakávalo, pričom zaznamenala dvojročné maximum. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje Spolkového úradu práce, ktoré signalizujú, že zložité ekonomické podmienky v krajine si začínajú vyberať daň na pracovnom trhu. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu tradingeconomics.



Spolkový úrad práce uviedol, že počet nezamestnaných vzrástol v júni po úprave o sezónne vplyvy o 28.000 na 2,61 milióna. Analytici oslovení agentúrou Reuters očakávali zvýšenie počtu nezamestnaných iba o 13.000.



Sezónne upravená miera nezamestnanosti dosiahla 5,7 % oproti 5,6 % v predchádzajúcom mesiaci, čo je najvyššia úroveň od júna 2021. Aj v tomto prípade výsledky prekonali očakávania, keď analytici počítali so zotrvaním miery nezamestnanosti na májovej hodnote.



"Náročnejšie ekonomické podmienky už začína trh práce pociťovať," povedala šéfka úradu Andrea Nahlesová. "Nezamestnanosť sa zvyšuje a rast zamestnanosti postupne stráca dynamiku," dodala.



V medziročnom porovnaní sa počet nezamestnaných zvýšil v júni o 192.000. Aj bez započítania utečencov z Ukrajiny sa počet nezamestnaných v Nemecku zvýšil.



Ekonómovia odhadujú, že počet nezamestnaných zaznamená mierny rast aj za celý rok 2023. Miera nezamestnanosti by sa však mala udržať zhruba na úrovni z minulého roka.