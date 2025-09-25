< sekcia Ekonomika
Nezamestnanosť v Nórsku vzrástla na takmer 5 %
Miera nezamestnanosti upravená o sezónne vplyvy dosiahla v Nórsku v auguste 4,9 % oproti 4,5 % v predchádzajúcom mesiaci.
Autor TASR
Oslo 25. septembra (TASR) - Nezamestnanosť v Nórsku vzrástla v auguste na takmer 5 %. Priblížila sa tak k 4-ročnému maximu, ktoré zaznamenala v júni. Údaje nórskeho štatistického úradu zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.
Miera nezamestnanosti upravená o sezónne vplyvy dosiahla v Nórsku v auguste 4,9 % oproti 4,5 % v predchádzajúcom mesiaci. To je druhá najvyššia nezamestnanosť od polovice roka 2021. Najvyššiu za štyri roky zaznamenalo Nórsko v júni, keď dosiahla 5,5 %.
Omnoho výraznejší rast zaznamenala nezamestnanosť mladých vo veku od 15 do 24 rokov, pričom dosiahla nový rekord. Zatiaľ čo v júli predstavovala 13,8 %, v auguste dosiahla 18,5 %, čo je najvyššia nezamestnanosť v tejto vekovej kategórii v histórii meraní.
