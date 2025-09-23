< sekcia Ekonomika
Nezamestnanosť v okrese Trenčín bola v auguste najnižšia na Slovensku
Dosiahla úroveň 2,91 %.
Autor TASR
Trenčín 23. septembra (TASR) - Nezamestnanosť vypočítaná z podielu disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku stúpla v auguste v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) medzimesačne o stotinu percenta a dosiahla úroveň 2,91 %. Vyplýva to zo štatistík Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
Najvyššia nezamestnanosť v TSK bola v auguste v okrese Prievidza, kde dosiahla úroveň 3,86 %. Nasledovali okresy Partizánske (2,98 %), Myjava (2,88 %), Nové Mesto nad Váhom (2,85 %), Bánovce nad Bebravou (2,83 %), Ilava (2,78 %), Považská Bystrica (2,73 %), Púchov (2,55 %) a Trenčín (2,14 %). Nezamestnanosť v Trenčianskom okrese bola najnižšia spomedzi všetkých slovenských okresov.
Na Slovensku klesla v auguste nezamestnanosť medzimesačne o 0,01 % na úroveň 3,85 %. Najvyššia bola v okrese Rimavská Sobota (9,85 %), najnižšia v okrese Trenčín (2,14 %).
