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Nezamestnanosť v Poľsku dosiahla najnižšiu úroveň tento rok
Miera nezamestnanosti v Poľsku dosiahla v máji 5,9 % oproti 6-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci. Je to najnižšia úroveň nezamestnanosti od decembra minulého roka, v ktorom dosiahla 5,7 %.
Autor TASR
Varšava 24. júna (TASR) - Nezamestnanosť v Poľsku sa minulý mesiac mierne znížila. Dosiahla tak najnižšiu úroveň tento rok, navyše, prvýkrát v tomto roku klesla pod hranicu 6 %. Údaje poľského štatistického úradu GUS, ktoré potvrdili odhady vlády, zverejnili agentúra PAP a portál tradingeconomics.
Miera nezamestnanosti v Poľsku dosiahla v máji 5,9 % oproti 6-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci. Je to najnižšia úroveň nezamestnanosti od decembra minulého roka, v ktorom dosiahla 5,7 %.
Od začiatku tohto roka až do mája sa držala na minimálne 6 %. Najvyššiu zaznamenala vo februári a v marci, a to na úrovni 6,1 %. Na porovnanie, v máji minulého roka predstavovala 5,1 %.
Miera nezamestnanosti v Poľsku dosiahla v máji 5,9 % oproti 6-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci. Je to najnižšia úroveň nezamestnanosti od decembra minulého roka, v ktorom dosiahla 5,7 %.
Od začiatku tohto roka až do mája sa držala na minimálne 6 %. Najvyššiu zaznamenala vo februári a v marci, a to na úrovni 6,1 %. Na porovnanie, v máji minulého roka predstavovala 5,1 %.