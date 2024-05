Nezamestnanosť v Poľsku klesla k päťpercentnej hranici

Varšava 27. mája (TASR) - Nezamestnanosť v Poľsku sa v apríli zmiernila a posunula bližšie k hranici 5 %. Priblížila sa tak k úrovni, na ktorej sa v minulom roku držala takmer pol roka a predstavovala najnižšiu úroveň od konca roka 2019. Informovali o tom agentúra PAP a portál tradingeconomics.



Miera nezamestnanosti v Poľsku dosiahla v apríli 5,1 %, uviedol v pondelok poľský štatistický úrad (GUS). V porovnaní s marcom sa tak nezamestnanosť znížila o 0,2 percentuálneho bodu, pričom mierne prekonala očakávania analytikov oslovených agentúrou PAP. Tí počítali s poklesom nezamestnanosti na 5,2 %.



Počet evidovaných nezamestnaných dosiahol v apríli 797.100. Na porovnanie, v marci bolo v Poľsku 822.200 registrovaných nezamestnaných.



Nezamestnanosť sa tak opäť priblížila k päťpercentnej úrovni, na ktorej sa vlani držala nepretržite od júla do konca novembra. V danom období to bola najnižšia miera nezamestnanosti v Poľsku od októbra 2019.



Od roku 1990 do roku 2024 dosiahla miera nezamestnanosti v Poľsku v priemere 11,73 %. Najnižšiu úroveň zaznamenala v januári 1990, a to na úrovni 0,3 %. Naopak, rekord dosiahla vo februári 2003, keď vykázala 20,7 %.