Nezamestnanosť v Poľsku klesla na najnižšiu úroveň za vyše tri dekády

Varšava 25. júla (TASR) - Nezamestnanosť v Poľsku klesla minulý mesiac pod 5 % a dostala sa na najnižšiu úroveň za viac než tri desaťročia. Poukázali na to v pondelok zverejnené údaje poľského štatistického úradu GUS. Informovala o tom agentúra PAP.



Miera nezamestnanosti dosiahla v júni 4,9 %, uviedol GUS. To je o 0,2 percentuálneho bodu menej než v predchádzajúcom mesiaci. Zároveň to predstavuje najnižšiu nezamestnanosť za posledných 32 rokov.



Štatistický úrad tak potvrdil predbežné odhady poľského ministerstva rodiny a sociálnej politiky. To na pokles nezamestnanosti na 4,9 % poukazovalo na začiatku júla.



Počet evidovaných nezamestnaných dosiahol 818.000 oproti 850.200 v predchádzajúcom mesiaci. Čo sa týka počtu nezamestnaných, údaje GUS sú tak pozitívnejšie než odhady ministerstva, ktoré začiatkom júla predpokladalo 819.700 ľudí bez práce.