Nezamestnanosť v Poľsku klesla na takmer 4-ročné minimum

Varšava 25. júla (TASR) - Nezamestnanosť v Poľsku klesla v júni štvrtý mesiac po sebe a dostala sa na najnižšiu úroveň za takmer štyri roky. Uviedol to v utorok poľský štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správ agentúry PAP a portálu tradingeconomics.



Miera nezamestnanosti dosiahla v Poľsku minulý mesiac 5 %. To je o 0,1 percentuálneho bodu menej ako v máji a v súlade s odhadmi ekonómov aj ministerstva rodiny a sociálnej politiky.



Nezamestnanosť klesá už od februára, v ktorom dosiahla 5,5 %, rovnako ako v januári. Zároveň je to najnižšia nezamestnanosť od októbra 2019, pričom počet evidovaných nezamestnaných klesol o 18.800 na 783,500. V porovnaní s júnom minulého roka klesla nezamestnanosť o 0,2 percentuálneho bodu.