Nezamestnanosť v Poľsku klesla v auguste na nové 32-ročné minimum

Varšava 23. septembra (TASR) - Nezamestnanosť v Poľsku minulý mesiac mierne klesla a dostala sa na nové 32-ročné minimum. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje poľského štatistického úradu. Informovali o tom agentúra PAP a portály RTTNews a tradingeconomics.



Miera nezamestnanosti dosiahla v auguste 4,8 % oproti júlovej úrovni 4,9 %. To je nová najnižšia nezamestnanosť od konca roka 1990. Na porovnanie, v rovnakom období minulého roka dosiahla 5,8 %.



Výsledky boli lepšie aj oproti odhadom ekonómov. Tí očakávali, že miera nezamestnanosti zotrvá na augustovej úrovni.



Ako dodal GUS, počet evidovaných nezamestnaných dosiahol v auguste 806.900, zatiaľ čo v júli predstavoval 810.200. Klesol aj počet nezamestnaných mladých ľudí vo vekovej kategórii do 24 rokov. Zatiaľ čo v júli dosiahol 86.900, minulý mesiac to bolo 80.700.