Nezamestnanosť v Poľsku sa udržala na 9-mesačnom maxime

Varšava 23. marca (TASR) - Nezamestnanosť v Poľsku sa minulý mesiac udržala na úrovni z januára, ktorá bola najvyššia za deväť mesiacov. V medziročnom porovnaní miera nezamestnanosti mierne klesla. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje poľského štatistického úradu, o ktorých informovali portály RTTNews a tradingeconomics.



Štatistický úrad uviedol, že miera nezamestnanosti dosiahla vo februári 5,5 %. To je rovnaká úroveň ako v januári a najvyššia od apríla minulého roka, v ktorom predstavovala 5,6 %. V medziročnom porovnaní však nezamestnanosť klesla o 0,4 percentuálneho bodu.



Počet evidovaných nezamestnaných dosiahol 864.800, čo predstavuje rast o 7200. Zvýšenie počtu ľudí bez práce však bolo mierne na to, aby sa to odrazilo na vývoji miery nezamestnanosti.