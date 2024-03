Nezamestnanosť v Poľsku sa udržala na takmer ročnom maxime

Varšava 25. marca (TASR) - Miera nezamestnanosti v Poľsku zotrvala vo februári na úrovni z predchádzajúceho mesiaca, čo znamená, že sa udržala na takmer ročnom maxime, na ktoré vyskočila na začiatku roka. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics, ktoré zverejnili najnovšie údaje poľského štatistického úradu.



Miera nezamestnanosti dosiahla vo februári 5,4 %, rovnakú úroveň ako v januári, v ktorom však na túto hodnotu vzrástla z decembrovej úrovne 5,1 %. Na porovnanie, počas piatich mesiacov od júla do konca novembra sa držala na 5-percentnej hodnote.



Počet evidovaných nezamestnaných dosiahol vo februári 845.300. To je o 8200 viac než v prvom mesiaci roka a najvyšší počet od marca 2023. Zvýšil sa aj počet evidovaných nezamestnaných mladých ľudí vo vekovej kategórii do 24 rokov. V januári ich počet dosiahol 109.500, vo februári 110.900.