< sekcia Ekonomika
Nezamestnanosť v Poľsku sa ustálila na tohtoročnom minime
Miera nezamestnanosti v Poľsku dosiahla podľa GUS minulý mesiac 5,8 %.
Autor TASR
Varšava 25. augusta (TASR) - Po predchádzajúcich troch mesiacoch poklesu dosiahla nezamestnanosť v Poľsku v júli rovnakú úroveň ako v júni a stabilizovala sa tak na najnižšej úrovni v tomto roku. Zároveň vykázala lepšie údaje, než predpokladalo ministerstvo práce. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje poľského štatistického úradu (GUS). Informovali o tom agentúra PAP a portály RTTNews a tradingeconomis.
Miera nezamestnanosti v Poľsku dosiahla podľa GUS minulý mesiac 5,8 %. To je rovnaká hodnota ako v júni a najnižšia od decembra minulého roka, v ktorom zaznamenala 5,7 %. Spolu s májom a júnom je júl tretím mesiacom, v ktorom bola nezamestnanosť v Poľsku pod 6-percentnou úrovňou. Túto hranicu, prípadne úroveň nad ňou, zaznamenala v prvých štyroch mesiacov roka, pričom najvyššiu vo februári a v marci, keď vykázala 6,1 %.
Výsledok je tak lepší, než predpokladalo ministerstvo rodiny, práce a sociálnej politiky, ktoré začiatkom augusta zverejnilo svoj odhad. V ňom uviedlo, že nezamestnanosť sa v júli pravdepodobne zvýšila na 5,9 %. Miera nezamestnanosti však vzrástla v medziročnom porovnaní, keďže v júli 2025 dosiahla 5,4 %.
Miera nezamestnanosti v Poľsku dosiahla podľa GUS minulý mesiac 5,8 %. To je rovnaká hodnota ako v júni a najnižšia od decembra minulého roka, v ktorom zaznamenala 5,7 %. Spolu s májom a júnom je júl tretím mesiacom, v ktorom bola nezamestnanosť v Poľsku pod 6-percentnou úrovňou. Túto hranicu, prípadne úroveň nad ňou, zaznamenala v prvých štyroch mesiacov roka, pričom najvyššiu vo februári a v marci, keď vykázala 6,1 %.
Výsledok je tak lepší, než predpokladalo ministerstvo rodiny, práce a sociálnej politiky, ktoré začiatkom augusta zverejnilo svoj odhad. V ňom uviedlo, že nezamestnanosť sa v júli pravdepodobne zvýšila na 5,9 %. Miera nezamestnanosti však vzrástla v medziročnom porovnaní, keďže v júli 2025 dosiahla 5,4 %.