Nezamestnanosť v Poľsku sa v júli udržala na takmer 4-ročnom minime

Varšava 24. augusta (TASR) - Po stabilnom poklese v predchádzajúcich štyroch mesiacoch sa nezamestnanosť v Poľsku v júli udržala na úrovni z júna. To znamená, že zotrváva na takmer 4-ročnom minime. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje poľského štatistického úradu (GUS). Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.



Miera nezamestnanosti v Poľsku dosiahla v júli 5 %, čo je rovnaká úroveň ako v mesiaci jún. V ňom zaznamenala mierny pokles z májovej hodnoty 5,1 %, pričom júnová aj júlová hodnota predstavujú najnižšiu nezamestnanosť od októbra 2019.



Počet evidovaných nezamestnaných klesol, pokles bol však minimálny, takže na celkovej miere nezamestnanosti sa to neodrazilo. V porovnaní s júlom minulého roka klesla nezamestnanosť v Poľsku o 0,2 percentuálneho bodu.