Piatok 24. apríl 2026
Nezamestnanosť v Poľsku sa v marci udržala na 4,5-ročnom maxime

Autor TASR
Varšava 24. apríla (TASR) - Nezamestnanosť v Poľsku sa minulý mesiac udržala nad hranicou 6 %, ktorú prekročila vo februári, pričom vtedy to znamenalo najvyššiu nezamestnanosť za približne 4,5 roka. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje poľského štatistického úradu, ktoré priniesli agentúra DPA a portál tradingeconomics.

Miera nezamestnanosti v Poľsku dosiahla v marci 6,1 %. To je rovnaká úroveň ako vo februári a spolu s týmto mesiacom najvyššia hodnota od septembra 2021. V rovnakom období minulého roka dosiahla nezamestnanosť v Poľsku 5,4 %.

Za roky 1990 až 2025 zaznamenala miera nezamestnanosti v Poľsku v priemere 11,4 %. Historické minimum vykázala v januári 1990, keď dosiahla 0,3 %, naopak, najvyššiu úroveň zaznamenala vo februári 2003, a to na úrovni 20,7 %.
Prezident SR si prevzal vyznamenanie od Maltézskeho rádu

KOMENTÁR J. HRABKA: Prázdninové referendum

Z SaS vylúčili J. Bittó Cigánikovú, dôvodom je očierňovanie strany

Prezident SR Peter Pellegrini vyhlási referendum s dvomi otázkami