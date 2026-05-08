Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 8. máj 2026Meniny má Ingrida
< sekcia Ekonomika

Nezamestnanosť v Poľsku v apríli klesla

.
Na snímke rekonštrukčné práce na budove Centra voľného času (CVČ) vo Vranove nad Topľou 6. marca 2025. Foto: TASR - Roman Hanc

Počet nezamestnaných dosiahol minulý mesiac 935.800.

Autor TASR
Varšava 8. mája (TASR) - Nezamestnanosť v Poľsku sa minulý mesiac mierne znížila, uviedlo v piatok poľské ministerstvo práce a sociálnej politiky, ktoré zverejnilo predbežné údaje. Stále to však predstavuje jednu z najvyšších úrovní za ostatné roky. Informovala o tom agentúra PAP.

Miera registrovanej nezamestnanosti dosiahla v Poľsku v apríli 6 %, ukázali predbežné údaje ministerstva. To je o 0,1 percentuálneho bodu menej než v marci a vo februári, v ktorých nezamestnanosť predstavovala najvyššiu úroveň od septembra 2021.

Počet nezamestnaných dosiahol minulý mesiac 935.800. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa tak počet evidovaných ľudí bez práce znížil o 14.100.

Za roky 1990 až 2025 zaznamenala miera nezamestnanosti v Poľsku v priemere 11,4 %. Historické minimum vykázala v januári 1990, keď dosiahla 0,3 %, naopak najvyššiu úroveň dosiahla vo februári 2003, a to na úrovni 20,7 %.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Koniec vojny na Ukrajine prinesie aj začiatok nových problémov

Fico: SR do Dachau doručí tabuľu s údajmi o Slovákoch, ktorí tam boli

Návrh novely: NR SR by mohlo byť možné odvolať aj ľudovým hlasovaním

VIDEO: ZÁSAH NA BRATISLAVSKOM HRADE: Cudzinci sa pokúsili o krádež