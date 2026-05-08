Nezamestnanosť v Poľsku v apríli klesla
Počet nezamestnaných dosiahol minulý mesiac 935.800.
Autor TASR
Varšava 8. mája (TASR) - Nezamestnanosť v Poľsku sa minulý mesiac mierne znížila, uviedlo v piatok poľské ministerstvo práce a sociálnej politiky, ktoré zverejnilo predbežné údaje. Stále to však predstavuje jednu z najvyšších úrovní za ostatné roky. Informovala o tom agentúra PAP.
Miera registrovanej nezamestnanosti dosiahla v Poľsku v apríli 6 %, ukázali predbežné údaje ministerstva. To je o 0,1 percentuálneho bodu menej než v marci a vo februári, v ktorých nezamestnanosť predstavovala najvyššiu úroveň od septembra 2021.
Počet nezamestnaných dosiahol minulý mesiac 935.800. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa tak počet evidovaných ľudí bez práce znížil o 14.100.
Za roky 1990 až 2025 zaznamenala miera nezamestnanosti v Poľsku v priemere 11,4 %. Historické minimum vykázala v januári 1990, keď dosiahla 0,3 %, naopak najvyššiu úroveň dosiahla vo februári 2003, a to na úrovni 20,7 %.
