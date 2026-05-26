< sekcia Ekonomika
Nezamestnanosť v Poľsku v apríli mierne klesla
Za roky 1990 až 2025 zaznamenala miera nezamestnanosti v Poľsku v priemere 11,4 %.
Autor TASR
Varšava 26. mája (TASR) - Nezamestnanosť v Poľsku zaznamenala v apríli mierny pokles a vrátila sa tak na úroveň zo začiatku roka. Naďalej je to však jedna z najvyšších úrovní za päť rokov. V utorok zverejnené údaje poľského štatistického úradu (GUS) priniesli agentúra PAP a portál tradingeconomics.
Miera nezamestnanosti v Poľsku dosiahla v apríli 6 % oproti 6,1-percentnej úrovni v predchádzajúcich dvoch mesiacoch. Štatistici tak potvrdili odhad ministerstva rodiny, práce a sociálnej politiky zo začiatku mája. Pokles zároveň znamená, že nezamestnanosť v Poľsku sa vrátila na januárovú úroveň, v ktorom prvýkrát od mája 2021 dosiahla 6-percentnú hodnotu.
Za roky 1990 až 2025 zaznamenala miera nezamestnanosti v Poľsku v priemere 11,4 %. Historické minimum vykázala v januári 1990, keď dosiahla 0,3 %, naopak najvyššiu úroveň dosiahla vo februári 2003, a to na úrovni 20,7 %.
Miera nezamestnanosti v Poľsku dosiahla v apríli 6 % oproti 6,1-percentnej úrovni v predchádzajúcich dvoch mesiacoch. Štatistici tak potvrdili odhad ministerstva rodiny, práce a sociálnej politiky zo začiatku mája. Pokles zároveň znamená, že nezamestnanosť v Poľsku sa vrátila na januárovú úroveň, v ktorom prvýkrát od mája 2021 dosiahla 6-percentnú hodnotu.
Za roky 1990 až 2025 zaznamenala miera nezamestnanosti v Poľsku v priemere 11,4 %. Historické minimum vykázala v januári 1990, keď dosiahla 0,3 %, naopak najvyššiu úroveň dosiahla vo februári 2003, a to na úrovni 20,7 %.