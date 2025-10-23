< sekcia Ekonomika
Nezamestnanosť v Poľsku vzrástla na 2,5-ročné maximum
Vzrástol aj počet nezamestnaných mladých ľudí vo vekovej kategórii do 24 rokov.
Autor TASR
Varšava 23. októbra (TASR) - Nezamestnanosť v Poľsku zaznamenala v septembri mierny rast, čo však znamená, že sa dostala na najvyššiu úroveň za 2,5 roka. Údaje poľského štatistického úradu zverejnili agentúra PAP a portál RTTNews.
Podľa štatistikov dosiahla miera nezamestnanosti v septembri 5,6 % oproti 5,5-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci. Údaj, ktorý predpokladalo aj poľské ministerstvo rodiny, práce a sociálnej politiky, predstavuje najvyššiu nezamestnanosť v Poľsku od februára 2023. Na porovnanie, v septembri minulého roka predstavovala miera nezamestnanosti 5 %.
Počet evidovaných nezamestnaných dosiahol v Poľsku v septembri 866.100. Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa tak ich počet zvýšil o 9800.
Vzrástol aj počet nezamestnaných mladých ľudí vo vekovej kategórii do 24 rokov. Dosiahol 122.800, zatiaľ čo v auguste predstavoval 111.600.
