Nezamestnanosť v Poľsku vzrástla na 2,5-ročné maximum

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Vzrástol aj počet nezamestnaných mladých ľudí vo vekovej kategórii do 24 rokov.

Autor TASR
Varšava 23. októbra (TASR) - Nezamestnanosť v Poľsku zaznamenala v septembri mierny rast, čo však znamená, že sa dostala na najvyššiu úroveň za 2,5 roka. Údaje poľského štatistického úradu zverejnili agentúra PAP a portál RTTNews.

Podľa štatistikov dosiahla miera nezamestnanosti v septembri 5,6 % oproti 5,5-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci. Údaj, ktorý predpokladalo aj poľské ministerstvo rodiny, práce a sociálnej politiky, predstavuje najvyššiu nezamestnanosť v Poľsku od februára 2023. Na porovnanie, v septembri minulého roka predstavovala miera nezamestnanosti 5 %.

Počet evidovaných nezamestnaných dosiahol v Poľsku v septembri 866.100. Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa tak ich počet zvýšil o 9800.

Vzrástol aj počet nezamestnaných mladých ľudí vo vekovej kategórii do 24 rokov. Dosiahol 122.800, zatiaľ čo v auguste predstavoval 111.600.
