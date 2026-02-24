< sekcia Ekonomika
Nezamestnanosť v Poľsku vzrástla na najvyššiu úroveň za vyše 4 roky
Autor TASR
Varšava 24. februára (TASR) - Nezamestnanosť v Poľsku vzrástla v prvom mesiaci roka na najvyššiu úroveň za viac než štyri roky. Uviedol to v utorok poľský štatistický úrad, ktorý tak potvrdil odhady ministerstva práce zo začiatku februára. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.
Miera nezamestnanosti v Poľsku dosiahla v januári 6 % a v porovnaní s decembrom sa zvýšia o 0,3 percentuálneho bodu. Potvrdil sa tak odhad ministerstva práce a sociálnej politiky z 9. februára. Zároveň je to najvyššia nezamestnanosť od mája 2021, v ktorom dosiahla 6,1 %. Na porovnanie, v januári predchádzajúceho roka predstavovala 5,4 %.
Počet evidovaných nezamestnaných dosiahol v prvom mesiaci tohto roka 934.100. Oproti decembru sa tak zvýšil o 46.200.
Od roku 1990 do začiatku tohto roka dosiahla nezamestnanosť v Poľsku v priemere 11,41 %. Najvyššiu úroveň zaznamenala vo februári 2003, keď dosiahla 20,70 %. Naopak, najnižšiu vykázala v januári 1990, a to na úrovni 0,3 %.
