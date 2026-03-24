Utorok 24. marec 2026
Nezamestnanosť v Poľsku vzrástla na najvyššiu úroveň za 4,5 roka

Autor TASR
Varšava 24. marca (TASR) - Nezamestnanosť v Poľsku vzrástla minulý mesiac nad 6 % a zaznamenala tak najvyššiu úroveň za približne 4,5 roka. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje poľského štatistického úradu (GUS), o ktorých informovali agentúra PAP a portál tradingeconomics.

Miera nezamestnanosti v Poľsku dosiahla vo februári 6,1 % oproti šesťpercentnej úrovni v prvom mesiaci roka. Znamená to najvyššiu nezamestnanosť od septembra 2021. Údaje sú v súlade s očakávaniami ministerstva práce, ktoré už skôr uviedlo, že nezamestnanosť sa vo februári zvýši.

Za roky 1990 až 2025 dosiahla miera nezamestnanosti v Poľsku v priemere 11,4 %. Historické minimum vykázala v januári 1990, keď dosiahla 0,3 %, naopak, najvyššiu úroveň zaznamenala vo februári 2003, a to na úrovni 20,7 %.
Neprehliadnite

Prezident podpísal novelu Trestného zákona, ktorá ruší nahradenie ÚOO

BARÁK: Z DNA nezistíte len možné choroby, ale aj váš pôvod či talent

Hokejová reportérka zomrela spolu s deťmi pri požiari vo vlastnom dome

TÝŽDENNÍK: Hrozba kvóra odvrátená, koalícia oslabená