Nezamestnanosť v Poľsku vzrástla na najvyššiu úroveň za 4,5 roka
Nezamestnanosť v Poľsku vzrástla minulý mesiac nad 6 %.
Autor TASR
Varšava 24. marca (TASR) - Nezamestnanosť v Poľsku vzrástla minulý mesiac nad 6 % a zaznamenala tak najvyššiu úroveň za približne 4,5 roka. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje poľského štatistického úradu (GUS), o ktorých informovali agentúra PAP a portál tradingeconomics.
Miera nezamestnanosti v Poľsku dosiahla vo februári 6,1 % oproti šesťpercentnej úrovni v prvom mesiaci roka. Znamená to najvyššiu nezamestnanosť od septembra 2021. Údaje sú v súlade s očakávaniami ministerstva práce, ktoré už skôr uviedlo, že nezamestnanosť sa vo februári zvýši.
Za roky 1990 až 2025 dosiahla miera nezamestnanosti v Poľsku v priemere 11,4 %. Historické minimum vykázala v januári 1990, keď dosiahla 0,3 %, naopak, najvyššiu úroveň zaznamenala vo februári 2003, a to na úrovni 20,7 %.
Miera nezamestnanosti v Poľsku dosiahla vo februári 6,1 % oproti šesťpercentnej úrovni v prvom mesiaci roka. Znamená to najvyššiu nezamestnanosť od septembra 2021. Údaje sú v súlade s očakávaniami ministerstva práce, ktoré už skôr uviedlo, že nezamestnanosť sa vo februári zvýši.
Za roky 1990 až 2025 dosiahla miera nezamestnanosti v Poľsku v priemere 11,4 %. Historické minimum vykázala v januári 1990, keď dosiahla 0,3 %, naopak, najvyššiu úroveň zaznamenala vo februári 2003, a to na úrovni 20,7 %.