Nezamestnanosť v Poľsku zotrvala na najnižšej úrovni za takmer 4 roky

Varšava 25. septembra (TASR) - Nezamestnanosť v Poľsku v auguste stagnovala. To znamená, že na nezmenenej hodnote je už tretí mesiac v rade a tretí mesiac sa drží na najnižšej úrovni za takmer štyri roky. Poukázali na to v pondelok zverejnené údaje poľského štatistického úradu (GUS). TASR o tom informuje na základe správ agentúry PAP a portálu tradingeconomics.



Podľa údajov GUS dosiahla miera nezamestnanosti v Poľsku v auguste 5 %. To je rovnaká úroveň ako v júli aj júni a zároveň najnižšia nezamestnanosť od októbra 2019. Výsledok bol v súlade s očakávaniami ekonómov aj vlády. Počet evidovaných nezamestnaných mierne vzrástol, zo 782.400 v júli na 782.500 v auguste, čo však mieru nezamestnanosti neovplyvnilo.



Ekonómovia z Poľského ekonomického inštitútu (PIE) odhadujú, že miera nezamestnanosti by sa až do novembra mala meniť iba minimálne, na začiatku budúceho roka však počítajú s jej zvýšením na 5,5 %. "Až do novembra očakávame iba miernu fluktuáciu miery nezamestnanosti, pričom v septembri by sa mala opäť udržať na 5 %," uviedol PIE. "Na začiatku budúceho roka odhadujeme jej rast zhruba na 5,5 %, najmä pre sezónne faktory. Za celý budúci rok by sa však od tohtoročnej hodnoty nemala príliš líšiť," dodal inštitút.