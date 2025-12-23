< sekcia Ekonomika
Nezamestnanosť v Poľsku zotrvala na najvyššej úrovni za takmer 3 roky
Miera nezamestnanosti v Poľsku dosiahla v novembri 5,6 %.
Autor TASR
Varšava 23. decembra (TASR) - Nezamestnanosť v Poľsku zotrvala v novembri na nezmenenej úrovni, tretí mesiac po sebe. To však zároveň znamená, že sa udržala na najvyššej úrovni za takmer tri roky. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje poľského štatistického úradu (GUS), ktoré priniesli poľská agentúra PAP a portál tradingeconomics.
Miera nezamestnanosti v Poľsku dosiahla v novembri 5,6 %. To je rovnaká úroveň ako v septembri a októbri a mierne pod odhadmi ministerstva práce, rodiny a sociálnej politiky. To počítalo so zvýšením nezamestnanosti na 5,7 %. Na druhej strane, stagnácia znamená, že nezamestnanosť sa udržala na najvyššej úrovni od februára 2023.
Celkový počet evidovaných nezamestnaných dosiahol v novembri približne 873.600. Oproti októbru sa tak zvýšil o 6300 osôb. Naopak, počet mladých ľudí bez práce klesol. V novembri ich bolo 122.200, čo medzimesačne predstavuje pokles o približne 1100 osôb.
