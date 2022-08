Nezamestnanosť v Portugalsku dosiahla takmer 20-ročné minimum

Lisabon 10. augusta (TASR) - Nezamestnanosť v Portugalsku zaznamenala v 2. kvartáli mierny pokles, pričom sa dostala na najnižšiu úroveň za takmer 20 rokov. Uviedol to v stredu portugalský štatistický úrad.



Miera nezamestnanosti dosiahla v 2. štvrťroku tohto roka v Portugalsku podľa údajov štatistikov, ktoré zverejnil server tradingeconomics, 5,7 %. To predstavuje najnižšiu nezamestnanosť od 3. štvrťroka 2002.



Na porovnanie, v predchádzajúcom kvartáli zaznamenala miera nezamestnanosti v Portugalsku 5,9 %. V 2. štvrťroku minulého roka to bolo 6,7 %.