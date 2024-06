Nezamestnanosť v prvom štvrťroku klesla na historické minimá 5,6 %

Bratislava 4. júna (TASR) - Počet ľudí bez práce v 1. štvrťroku 2024 naďalej významne klesal, a to už jedenásty kvartál za sebou, aktuálne bolo bez práce 154.700 osôb. Úbytok nezamestnaných medziročne zaznamenalo sedem krajov SR, výnimkou bol len Bratislavský kraj. Na základe dát z výberového zisťovania pracovných síl o tom v utorok informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Miera nezamestnanosti na Slovensku vyjadrená pomerom počtu nezamestnaných z ekonomicky aktívnych osôb dosiahla 5,6 %.



Počet ľudí bez práce aj miera nezamestnanosti dosiahli podľa ŠÚ historické minimum od roku 1994, miera nezamestnanosti je tiež najnižšia, pričom v takmer 30-ročnej histórii bolo takéto nízke číslo zaznamenané len dvakrát, a to vo 4. štvrťroku 2019 a v predošlom 4. štvrťroku 2023.



Väčšinu, vyše 66 % nezamestnaných (cez 102.000 osôb), tvorili dlhodobo nezamestnaní, teda ľudia bez práce 12 a viac mesiacov. Ich počet však medziročne opäť klesol, a to o 5500 osôb. Dynamickejšie medziročné zlepšenie zaznamenali krátkodobo nezamestnaní, medziročne ich ubudlo 9600, čo bolo zníženie o 15,5 %.



Najvyšší medziročný relatívny úbytok nezamestnaných (o 18,1 %) dosiahol Žilinsky kraj a najvyšší absolútny pokles (o 3900 osôb) Banskobystricky kraj. Jediným regiónom, ktorý mal počet ľudí bez práce pod hranicou 10.000 osôb, bol Trenčiansky kraj.



Pokles miery nezamestnanosti v medziročnom porovnaní zaznamenalo sedem krajov Slovenska, v Bratislavskom kraji sa udržala na rovnakej úrovni ako pred rokom. Najvýraznejšia pozitívna zmena nastala v Banskobystrickom kraji, kde miera nezamestnanosti poklesla o 1,2 percentuálneho bodu (p. b.) na hodnotu 7,5 %. Súčasne sa dostala miera nezamestnanosti až v piatich krajoch pod úroveň 4 %, vyššie miery zotrvali len v Banskobystrickom a tiež v Košickom (9,6 %) a Prešovskom kraji (10,6 %), ktoré dlhodobo vedú rebríček najvyššieho počtu aj podielu ľudí bez práce.