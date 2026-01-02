< sekcia Ekonomika
Nezamestnanosť v Rakúsku v decembri vzrástla
Miera nezamestnanosti dosiahla v decembri 8,4 %, čo predstavuje medziročný nárast o 0,2 percentuálneho bodu.
Autor TASR
Viedeň 2. januára (TASR) - Nezamestnanosť v Rakúsku v závere minulého roka ďalej rástla. Na konci decembra 2025 úrady evidovali 432.572 ľudí, ktorí boli bez práce alebo navštevovali rekvalifikačné kurzy. Oproti rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka sa ich počet zvýšil o 2 % alebo o 8560 osôb. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA, ktorá sa v piatok odvolala na údaje rakúskeho úradu práce (AMS).
Miera nezamestnanosti dosiahla v decembri 8,4 %, čo predstavuje medziročný nárast o 0,2 percentuálneho bodu. Zamestnanosť sa v porovnaní s decembrom 2024 mierne zvýšila, a to o približne 4000 pracovných miest. Ministerka práce a sociálnych vecí Korinna Schumannová očakáva, že situácia na trhu práce sa bude tento rok postupne zlepšovať. „Zamestnanosť opäť porastie výraznejšie a v druhej polovici roka sa očakáva mierny pokles nezamestnanosti,“ uviedla ministerka, pričom odkázala na novú štúdiu Rakúskeho inštitútu pre hospodársky výskum (WIFO).
Počet dlhodobo nezamestnaných, ktorí sa v evidencii úradov práce nachádzajú aspoň jeden rok, v decembri medziročne vzrástol o takmer 13 % na 102.491. Počet okamžite dostupných voľných pracovných miest klesol o 16,2 % na 67.647.
Miera nezamestnanosti dosiahla v decembri 8,4 %, čo predstavuje medziročný nárast o 0,2 percentuálneho bodu. Zamestnanosť sa v porovnaní s decembrom 2024 mierne zvýšila, a to o približne 4000 pracovných miest. Ministerka práce a sociálnych vecí Korinna Schumannová očakáva, že situácia na trhu práce sa bude tento rok postupne zlepšovať. „Zamestnanosť opäť porastie výraznejšie a v druhej polovici roka sa očakáva mierny pokles nezamestnanosti,“ uviedla ministerka, pričom odkázala na novú štúdiu Rakúskeho inštitútu pre hospodársky výskum (WIFO).
Počet dlhodobo nezamestnaných, ktorí sa v evidencii úradov práce nachádzajú aspoň jeden rok, v decembri medziročne vzrástol o takmer 13 % na 102.491. Počet okamžite dostupných voľných pracovných miest klesol o 16,2 % na 67.647.