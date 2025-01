Nezamestnanosť v roku 2025 v SR výrazne neklesne, ale ani nestúpne

Bratislava 12. januára (TASR) - Nezamestnanosť v nadchádzajúcom roku 2025 na Slovensku výrazne neklesne, ale ani nestúpne. Vyplýva to z vyjadrení odborníkov na pracovný trh zo spoločností združených v Asociácii personálnych agentúr Slovenska (APAS).



"Firmy budú aj naďalej čeliť problémom s hľadaním kvalifikovaných pracovníkov, najmä v špecializovaných odboroch a asi ešte nižšej ochote zamestnancov meniť pracovné miesto, pretože situácia sa bude javiť ako menej stabilná," uviedla Katarína Nováková Rudinská, obchodná manažérka agentúry Lugera & Maklér.



Stabilizáciu nezamestnanosti v tomto roku očakáva aj Zuzana Rumiz, prezidentka APAS a riaditeľka agentúry Manpower Group Slovensko, podľa ktorej ostanú výzvou regionálne rozdiely. "Západné Slovensko by mohlo zaznamenať mierny pokles nezamestnanosti vďaka vyššej investičnej aktivite. Stred a východ krajiny, ktoré za západnou časťou v miere nezamestnanosti čiastočne zaostávajú, sa budú musieť spoliehať na výraznejšie regionálne stimuly," zdôraznila Rumiz.



V tejto súvislosti pripomenula Katarína Dovinová, manažérka agentúry Europersonal, príchod novej automobilky práve na východné Slovensko. "Nedostatok pracovnej sily v oblasti automobilového priemyslu či logistiky, ale aj v segmentoch IT, gastro a hotelierstva, bude zrejme pretrvávať. Klesajúca nezamestnanosť by pritom mohla motivovať aj zamestnávateľov, ktorí sa v roku 2024 z nejakých dôvodov bránili náboru zahraničných zamestnancov, zvažovať aj túto možnosť," zdôraznila Dovinová.



Obsadzovanie voľných pracovných miest, ktoré si vyžadujú špecializované zručnosti, bude podľa personalistov aj naďalej náročné, a to najmä v technicky zameraných odvetviach. "Až 69 % zamestnávateľov očakáva problémy pri hľadaní kvalifikovanej pracovnej sily, hlavne v odvetviach IT, financie a nehnuteľnosti, komunikačné služby, priemysel a stavebníctvo," podčiarkla Rumiz a dodala, že "dôležitú úlohu bude preto zohrávať rekvalifikácia pracovníkov a užšia spolupráca so vzdelávacími inštitúciami".



Keďže Slovensko je exportne zameranou ekonomikou a zároveň krajinou, kde sa v prepočte na obyvateľa vyrába najviac automobilov na svete, môže Slovensko podľa Jindřicha Hodka z agentúry Index Nosluš výrazne ovplyvniť vývoj práve v oblasti automotive a kondícia západných ekonomík, najmä situácia v Nemecku. Vzhľadom na to by podľa neho mohla nezamestnanosť nabrať ako mierne klesajúcu, tak aj stúpajúcu tendenciu.



"Na automotive je naviazaná logistika, čo sú z pohľadu počtu zamestnancov silné segmenty," doplnil Hodek, ktorý však predpokladá, že nezamestnanosť bude aj v roku 2025 podobná ako v roku 2024. "Po kvalitných a šikovných zamestnancoch bude dopyt prakticky stále, takže ich nebude dostatok," uzatvoril Hodek.