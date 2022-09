Nezamestnanosť v Rusku klesla v auguste na historické minimum

Moskva 28. septembra (TASR) - Miera nezamestnanosti v Rusku klesla v auguste na historické minimum, uviedol ruský štatistický úrad Rosstat. Jeho ďalšie údaje ukázali, že po takmer troch mesiacoch deflácie Rusko v minulom týždni opätovne zaznamenalo týždennú infláciu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Miera nezamestnanosti v Rusku klesla v auguste na 3,8 %. To je najnižšia nezamestnanosť od začatia evidovania príslušných údajov štatistickým úradom v roku 1992. Dôležité budú podľa Reuters údaje za september, ktoré ukážu, aké dôsledky malo vyhlásenie prezidenta Vladimira Putina o čiastočnej mobilizácii na pracovný trh. Desiatky tisíc mužov boli buď povolané do armády, alebo utiekli z krajiny.



Okrem toho štatistický úrad informoval, že po 11 týždňoch poklesu spotrebiteľských cien po sebe sa tieto v minulom týždni zvýšili. Spotrebiteľské ceny vzrástli v týždni do 26. septembra o 0,08 %. Rast tak zaznamenali menej než dva týždne po tom, ako centrálna banka znížila kľúčovú úrokovú sadzbu na 7,5 %.



V medziročnom porovnaní spotrebiteľské ceny vzrástli za týždeň do 26. septembra o 13,71 %. Miera inflácie sa tak spomalila, keď v predchádzajúcom týždni dosiahla 13,92 %.