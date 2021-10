Krajniak: Nezamestnanosť v septembri klesla najmenej od mája 2020

Bratislava 20. októbra (TASR) - Nezamestnanosť v septembri tohto roka klesla na 7,09 %, čo je najnižšia úroveň od mája 2020, keď bola na úrovni 7,2 %. Povedal to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) v stredu počas rokovania vlády.



"Miera nezamestnanosti do istej miery kopíruje pandemický priebeh, ale podstatné je, že úroveň, na ktorú klesla nezamestnanosť v septembri 2021, je nižšia, ako bola pred rokom," poznamenal minister s tým, že Slovensku sa darí nezamestnanosť stabilizovať tak, že poklesy sú medziročne nižšie.



Dobrou informáciou podľa neho je aj to, že stúpa počet voľných pracovných miest. V septembri ich bolo viac než 76.000. "Trh práce je živý, funguje, a tým pádom tí, ktorí by prípadne prišli o prácu, majú možnosť vybrať si nové pracovné miesto, ak sa chcú zamestnať," povedal Krajniak.



Medzimesačne si našlo prácu o takmer 5000 ľudí viac, v septembri sa zamestnalo celkovo 17.437 ľudí. Minister to považuje za potvrdenie toho, že trh práce funguje a ľudia si dokážu nájsť prácu.



Rezort spravil aj medziročné porovnanie toho, koľko stredoškolákov vstúpilo v septembri na trh práce. "V porovnaní s minulým rokom o 824 stredoškolákov menej vstúpilo do evidencie nezamestnaných, to znamená, že aj u čerstvých absolventoch platí, že si dokážu nájsť prácu ľahšie ako pred rokom," poznamenal minister a dodal, že v septembri bolo pre absolventov vhodných viac skoro 37.000 voľných pracovných miest.



Tento rok je lepší v porovnaní s vlaňajškom aj pri hromadných prepúšťaniach. "Kým pred rokom od januára do septembra bolo ohrozených hromadným prepúšťaním 8321 ľudí, aktuálne je to 6193 ľudí," porovnal Krajniak, avšak zdôraznil, že ohrozenie hromadným prepúšťaním neznamená, že k tomu reálne dôjde. Štátu sa väčšinou darí hromadné prepúšťania odvrátiť.







Krajniak povedal, že z hľadiska nezamestnanosti je na tom najhoršie juhovýchod Slovenska, čo sa však vie už dlhodobo a štát sa snaží situáciu zlepšovať investíciami a podpornými programami. "Napríklad aj teraz sme od 1. októbra spustili program na podporu novovytváraných pracovných miest v objeme 52 miliónov eur a malo by to ísť na 14.000 nových pracovných miest, ktoré prednostne budeme smerovať do juhovýchodného regiónu," povedal minister.



Minister dodal, že vždy treba počítať s tým, že silnejšia pandemická vlna môže pokles nezamestnanosti zastaviť. Avšak dúfa, že nezamestnanosť bude v poklese pokračovať.