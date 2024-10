Nezamestnanosť v septembri mierne klesla, pribudli absolventi škôl

Bratislava 18. októbra (TASR) - Nezamestnanosť meraná podielom disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku (PDU) v septembri dosiahla úroveň 3,83 percenta. Medzimesačne klesla o 0,04 percentuálneho bodu (p. b.), medziročne ide o zníženie až o 0,15 p. b. Najviac o 0,09 p. b. sa znížila nezamestnanosť v Bratislavskom kraji a o 0,01 p. b. klesla v Banskobystrickom a Nitrianskom kraji. V piatok o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).



"V radoch uchádzačov o zamestnanie pribudlo v septembri 4464 absolventov stredných škôl a vo veľkej väčšine ide o tohtoročných absolventov," uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).



Doplnil, že absolventom stredných škôl ponúkajú úrady práce možnosť zapojiť sa do projektu Finančné stimuly pre zamestnanosť, v rámci ktorých im môžu finančne prispieť pri vykonávaní absolventskej praxe. Finančný príspevok môžu absolventi tiež získať aj na začiatku podnikania. V septembri tohto roka sa prihlásilo na úrady práce 8088 absolventov stredných škôl, čo je medzimesačne nárast o 4464 mladých ľudí.



Generálny riaditeľ ÚPSVaR Peter Ormandy spresnil, že pre absolventov je pripravená z úradov práce aj nefinančná podpora. "V prvom rade je to ponuka 45.000 voľných pracovných miest vhodných pre absolventov škôl od zamestnávateľov z celej krajiny. Okrem toho máme pre absolventov aj národný projekt Poradenstvom k zamestnaniu, v rámci ktorého si za odbornej asistencie vytvoria individuálny plán pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce," vysvetlil.



V deviatom mesiaci tohto roka zaznamenali úrady práce 10.723 absolventov stredných a vysokých škôl. Z toho bolo 8088 absolventov stredných škôl a 2635 absolventov vysokých škôl. Najviac absolventov stredných škôl, a to celkovo 407 bolo v Košiciach. Druhý najvyšší počet evidovali úrady práce v Prešove (393) a tretie miesto patrilo Žiline (294). Najmenej, a to 64 absolventov stredných škôl, ktorí sa zapísali na úradoch práce, bolo v Stropkove.



"Približne tretinu absolventov stredných škôl tvorili uchádzači, ktorí ukončili vzdelanie v oblasti ekonomiky, obchodu či služieb. Takmer 800 uchádzačov z radov absolventov stredných škôl tvorili mladí ľudia so vzdelaním z oblasti elektrotechniky a 771 absolventov stredných škôl v evidencii úradov práce sociálnych vecí a rodiny malo ukončené vzdelanie z oblasti strojárstva a spracovania kovov. Najmenej absolventov stredných škôl v evidencii uchádzačov o zamestnanie ukončilo vzdelanie v oblasti hutníctva a pedagogických vied. Z oboch oblastí je v evidencii po jednej osobe," uzavrel Ormandy.



V septembri bolo spolu 95.704 voľných pracovných miest, čo je medzimesačne o 465 viac. Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji (39.961) a najmenej v Prešovskom kraji (3496). Celkovo bolo v septembri evidovaných na úradoch práce 166.028 ľudí, čo je o 1317 menej ako v auguste. Počet uchádzačov o zamestnanie klesal vo všetkých vekových kategóriách, nezamestnaných ľudí nad 55 rokov bolo dokonca v septembri najmenej od roku 1999, a to konkrétne 45.815.