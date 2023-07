Nezamestnanosť v Španielsku klesla na najnižšiu úroveň od roku 2008

Madrid 27. júla (TASR) - Miera nezamestnanosti v Španielsku v 2. štvrťroku 2023 klesla a na najnižšiu úroveň od roku 2008. Ukázali to vo štvrtok oficiálne údaje štatistického úradu INE, podľa ktorého trh práce posilnil turistický sektor. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Konkrétne, miera nezamestnanosti vo štvrtej najväčšej ekonomike eurozóny sa za tri mesiace do konca júna 2023 znížila na 11,6 % z 13,3 % v predchádzajúcich troch mesiacoch, uviedol INE. Je tak najnižšia od 3. štvrťroka 2008, keď bola na úrovni 11,2 %.



Počet nezamestnaných sa v 2. štvrťroku znížil o 365.000 na 2,76 milióna osôb a počet zamestnaných stúpol o 604.000 na 21,057 milióna, pričom najviac pracovných miest pribudlo v sektore služieb.



Španielsko je po Francúzsku druhou najnavštevovanejšou krajinou sveta a nezamestnanosť tam zvyčajne v letných mesiacoch klesá, keďže turistická sezóna vrcholí a hotely, bary a reštaurácie naberajú zamestnancov.



"Sú to mimoriadne čísla, ktoré demonštrujú silu našej ekonomiky," uviedol premiér Pedro Sánchez.



Španielska ekonomika prekonala väčšinu ekonomík v Európskej únii, keďže minulý rok vzrástla o 5,5 %. Vláda očakáva, že v roku 2023 stúpne výkon hospodárstva o 2,1 %.



Medzinárodný menový fond (MMF) tento týždeň zvýšil svoju prognózu rastu Španielska v roku 2023 na 2,5 % z 1,5 % a odôvodnil to silným výkonom cestovného ruchu.