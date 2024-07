Nezamestnanosť v Španielsku klesla na takmer 16-ročné minimum

Madrid 26. júla (TASR) - Nezamestnanosť v Španielsku klesla v 2. kvartáli k hranici 11 %. Dosiahla tak najnižšiu úroveň za takmer 16 rokov. Uviedol to v piatok španielsky štatistický úrad (INE), ktorého údaje zverejnil portál tradingeconomics.



Miera nezamestnanosti v Španielsku dosiahla za tri mesiace do konca júna 11,27 % oproti 12,29 % v 1. štvrťroku tohto roka. To je najnižšia nezamestnanosť od 3. štvrťroka 2008 a nižšia aj v porovnaní s očakávaniami analytikov. Tí počítali s poklesom nezamestnanosti na 11,40 %.



Počet nezamestnaných klesol oproti prvým trom mesiacom roka o 222.600 na 2,755 milióna. Naopak, počet zamestnaných sa zvýšil, a to o 435.000 na 21,685 milióna.