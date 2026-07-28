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Nezamestnanosť v Španielsku klesla pod 10 %
Dostala sa na najnižšiu úroveň za 18 rokov.
Autor TASR
Madrid 28. júla (TASR) - Nezamestnanosť v Španielsku klesla v 2. štvrťroku pod 10 % a dostala sa na najnižšiu úroveň za 18 rokov. Pozitívne údaje vykázala nezamestnanosť napriek tomu, že počet ekonomicky aktívnych obyvateľov vzrástol na rekordnú úroveň. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá zverejnila nové údaje španielskeho štatistického úradu.
Miera nezamestnanosti v Španielsku dosiahla v 2. štvrťroku tohto roka 9,87 % oproti 10,83 % v prvých troch mesiacoch roka. To je najnižšia miera nezamestnanosti v krajine od roku 2008.
Počet ekonomicky aktívnych obyvateľov Španielska pritom vzrástol na nový rekord. Dosiahol 25,27 milióna, čo v porovnaní s 1. kvartálom predstavuje rast o 272.700 a v medziročnom porovnaní o 452.500 ľudí.
Aj počet zamestnaných na sezónne upravenej báze zaznamenal rekord. Dosiahol 22,67 milióna, čo oproti predchádzajúcemu štvrťroku predstavuje zvýšenie o 122.000.
Miera nezamestnanosti v Španielsku dosiahla v 2. štvrťroku tohto roka 9,87 % oproti 10,83 % v prvých troch mesiacoch roka. To je najnižšia miera nezamestnanosti v krajine od roku 2008.
Počet ekonomicky aktívnych obyvateľov Španielska pritom vzrástol na nový rekord. Dosiahol 25,27 milióna, čo v porovnaní s 1. kvartálom predstavuje rast o 272.700 a v medziročnom porovnaní o 452.500 ľudí.
Aj počet zamestnaných na sezónne upravenej báze zaznamenal rekord. Dosiahol 22,67 milióna, čo oproti predchádzajúcemu štvrťroku predstavuje zvýšenie o 122.000.