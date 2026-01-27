< sekcia Ekonomika
Nezamestnanosť v Španielsku klesla vo 4. kvartáli pod 10 %
Dosiahla najnižšiu úroveň za 18 rokov.
Autor TASR
Madrid 27. januára (TASR) - Nezamestnanosť v Španielsku klesla vo 4. štvrťroku minulého roka pod 10 % a dosiahla najnižšiu úroveň za 18 rokov. Informovali o tom portál RTTNews a agentúra Reuters, ktoré zverejnili najnovšie údaje španielskeho štatistického úradu INE.
Miera nezamestnanosti v Španielsku dosiahla v poslednom kvartáli minulého roka 9,93 %. V predchádzajúcom štvrťroku predstavovala 10,45 %. Na jednocifernú hodnotu sa tak nezamestnanosť v krajine dostala prvýkrát od 1. štvrťroka 2008, v ktorom dosiahla 9,6 %.
Údaje zároveň prekonali odhady ekonómov. Časť z nich očakávala zvýšenie nezamestnanosti a časť zníženie, v obidvoch prípadoch však predpokladali, že zostane na dvojcifernej úrovni.
Počet nezamestnaných klesol oproti predchádzajúcemu kvartálu o 136.100 na 2,48 milióna. Naopak, počet zamestnaných vzrástol, a to o 76.200 na rekordných 22,46 milióna.
Na tvorbe pracovných miest sa v minulom roku podieľal najmä súkromný sektor, povedal minister hospodárstva Carlos Cuerpo. Súkromný sektor vytvoril v roku 2025 až 92 % z celkového počtu novovytvorených pracovných pozícií.
