Nezamestnanosť v Španielsku klesla vo 4. kvartáli pod 10 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dosiahla najnižšiu úroveň za 18 rokov.

Autor TASR
Madrid 27. januára (TASR) - Nezamestnanosť v Španielsku klesla vo 4. štvrťroku minulého roka pod 10 % a dosiahla najnižšiu úroveň za 18 rokov. Informovali o tom portál RTTNews a agentúra Reuters, ktoré zverejnili najnovšie údaje španielskeho štatistického úradu INE.

Miera nezamestnanosti v Španielsku dosiahla v poslednom kvartáli minulého roka 9,93 %. V predchádzajúcom štvrťroku predstavovala 10,45 %. Na jednocifernú hodnotu sa tak nezamestnanosť v krajine dostala prvýkrát od 1. štvrťroka 2008, v ktorom dosiahla 9,6 %.

Údaje zároveň prekonali odhady ekonómov. Časť z nich očakávala zvýšenie nezamestnanosti a časť zníženie, v obidvoch prípadoch však predpokladali, že zostane na dvojcifernej úrovni.

Počet nezamestnaných klesol oproti predchádzajúcemu kvartálu o 136.100 na 2,48 milióna. Naopak, počet zamestnaných vzrástol, a to o 76.200 na rekordných 22,46 milióna.

Na tvorbe pracovných miest sa v minulom roku podieľal najmä súkromný sektor, povedal minister hospodárstva Carlos Cuerpo. Súkromný sektor vytvoril v roku 2025 až 92 % z celkového počtu novovytvorených pracovných pozícií.
