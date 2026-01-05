Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nezamestnanosť v Španielsku sa v závere minulého roka prudko znížila

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Autor TASR
Madrid 5. januára (TASR) - Miera nezamestnanosti v Španielsku v decembri výrazne klesla. Počet registrovaných nezamestnaných sa oproti novembru zmenšil o 16.291 na 2,41 milióna, uviedlo v pondelok španielske ministerstvo práce. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Počet nezamestnaných ľudí s profesiou v sektore služieb sa znížil o 14.287 a v poľnohospodárstve o 1531. Vzrástol však počet ľudí bez práce s povolaním v stavebníctve o 5568 a v priemysle o 1684. Nezamestnanosť mladých Španielov vo veku do 25 rokov sa v porovnaní s novembrom znížila o 11.470. Celkovo bolo v krajine ako nezamestnaných registrovaných 176.852 mladých ľudí. Podľa ministerstva práce to bolo najmenej v histórii.

V porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka sa počet ľudí bez práce v decembri v Španielsku znížil o 152.048. Medziročne tak nezamestnanosť v krajine klesla už 56. mesiac v rade.
.

