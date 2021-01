Nezamestnanosť v Španielsku vo 4. kvartáli nečakane klesla

Madrid 28. januára (TASR) - Miera nezamestnanosti v Španielsku sa v poslednom štvrťroku minulého roka nečakane znížila. Ukázali to vo štvrtok najnovšie údaje z Madridu.



Konkrétne, miera nezamestnanosti v 4. najväčšej ekonomike eurozóny sa v období október - december 2020 znížila na 16,13 % z 2,5-ročného maxima 16,26 % v predchádzajúcom kvartáli. Ekonómovia pritom odhadovali, že vzrastie na 16,6 %.



Na ilustráciu, vo 4. štvrťroku 2019 bola miera nezamestnanosti v Španielsku na úrovni 13,78 %.



V týchto výsledkoch však nie sú zahrnutí zamestnanci, ktorých zaradili do vládneho programu ochrany pracovných miest, tzv. kurzarbeit, keď vláda prispieva na mzdy ľuďom, ktorí museli zostať doma, pretože nechce, aby firmy ich pracovné miesta zrušili. To znamená, že skutočný počet ľudí, ktorí nepracujú, môže byť podstatne vyšší.



Údaje za 4. kvartál ukázali tiež, že počet nezamestnaných sa znížil o 3100 na 3,720 milióna osôb.