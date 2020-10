Nezamestnanosť v Španielsku vzrástla v 3.kvartáli na 2,5-ročné maximum

Madrid 27. októbra (TASR) - Nezamestnanosť v Španielsku vzrástla v 3. štvrťroku nad 16 % a zaznamenala najvyššiu úroveň za 2,5 roka. Uviedol to v utorok španielsky štatistický úrad INE.



Miera nezamestnanosti za júl až september dosiahla 16,26 % oproti 15,33 % za 2. kvartál tohto roka. Výsledok je horší, než očakávali ekonómovia, ktorí počítali s rastom iba na 15,9 %. Zverejnená hodnota zároveň znamená najvyššiu mieru nezamestnanosti od 1. štvrťroka 2018, keď dosiahla 16,74 %.



Počet nezamestnaných sa zvýšil o 355.000 na 3,723 milióna. To je najvýraznejšie tempo rastu od roku 2012.



Trh práce ovplyvnila pandémia nového koronavírusu, ktorá viedla k rozsiahlym karanténnym opatreniam. Navyše oficiálne údaje nezahrnujú zamestnancov, ktorí pre odstavenie veľkého počtu podnikov museli ostať doma. To znamená, že reálny počet ľudí, ktorí v 3. kvartáli nepracovali, je omnoho vyšší.



Na súčasnú situáciu v najväčšej miere opätovne doplatili mladí ľudia. Vo vekovej kategórii do 25 rokov dosiahla miera nezamestnanosti v 3. štvrťroku 40,45 %.



Dôvodom nepriaznivých údajov za 3. štvrťrok je, že tento kvartál zahrnuje kľúčovú turistickú sezónu a množstvo Španielov je v tomto období zamestnaných v službách spojených s cestovným ruchom. Šírenie nového koronavírusu však práve tieto služby zasiahlo najviac.