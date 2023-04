Nezamestnanosť v Španielsku vzrástla v 1. kvartáli na ročné maximum

Madrid 27. apríla (TASR) - Miera nezamestnanosti v Španielsku vzrástla v 1. štvrťroku tohto roka nad 13 % a dostala sa tak na ročné maximum. Zároveň prekonala očakávania analytikov, ktorí síce predpokladali zvýšenie nezamestnanosti, očakávali však, že 13 % neprekročí. Informovali o tom servery RTTNews a tradingeconomics, ktoré zverejnili údaje španielskeho štatistického úradu.



Miera nezamestnanosti v Španielsku dosiahla za prvé tri mesiace 13,26 % oproti 12,87 % v poslednom štvrťroku minulého roka. Analytici očakávali, že sa zvýši iba minimálne, a to na 12,9 %. Je to zároveň najvyššia nezamestnanosť v Španielsku od 1. štvrťroka minulého roka, v ktorom dosiahla 13,65 %.



Počet nezamestnaných sa v 1. kvartáli zvýšil na 3,127 milióna z 3,024 milióna v predchádzajúcich troch mesiacoch. Súbežne klesol počet zamestnaných, a to o 11.100 na 20,452 milióna.