Nezamestnanosť v Španielsku vzrástla na najvyššiu úroveň za rok

Madrid 26. apríla (TASR) - Nezamestnanosť v Španielsku sa v 1. kvartáli zvýšila nad 12 % a dostala sa na najvyššiu úroveň za posledný rok. Prekonala aj odhady analytikov, ktorí predpokladali, že sa zvýši iba mierne, pričom zotrvá pod 12-percentnou hranicou. Informoval o tom server tradingeconomics, ktorý zverejnil údaje španielskeho štatistického úradu INE.



Miera nezamestnanosti v Španielsku dosiahla podľa INE v 1. kvartáli 12,29 %. To je najvyššia nezamestnanosť od 1. štvrťroka 2023, v ktorom zaznamenala 13,26 %.



Analytici očakávali, že za prvé tri mesiace roka dosiahne nezamestnanosť 11,80 %. To je rovnaká hodnota, akú Španielsko zaznamenalo v poslednom kvartáli minulého roka, analytici však vychádzali z predbežných údajov, ktoré poukazovali na nezamestnanosť v 4. kvartáli 2023 na úrovni 11,76 %.



Počet evidovaných nezamestnaných dosiahol v 1. štvrťroku 2,978 milióna. V porovnaní s predchádzajúcim kvartálom to predstavuje zvýšenie o 117.000 osôb.