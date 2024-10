Nezamestnanosť v Spojenom kráľovstve klesla na 4 %

Londýn 15. októbra (TASR) - Miera nezamestnanosti v Spojenom kráľovstve za tri mesiace do konca augusta 2024 klesla a rast miezd sa spomalil, pričom dosiahol najmenšie tempo za viac ako dva roky. Ukázali to v utorok údaje štatistického úradu ONS. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Podľa údajov ONS sa miera nezamestnanosti v Spojenom kráľovstve v období jún - august 2024 znížila na 4 % zo 4,1 % v predchádzajúcich troch mesiacoch do konca júla. Tento výsledok sa zhoduje s odhadmi ekonómov. Ide o najnižšiu úroveň nezamestnanosti od troch mesiacov do konca januára 2024.



Štatistiky ukázali, že počet nezamestnaných klesol o 141.000 na sedemmesačné minimum 1,39 milióna osôb. Počet zamestnaných osôb medzitým vzrástol o 373.00 na 33,37 milióna. Prispel k tomu nárast počtu zamestnancov na plný aj čiastočný úväzok. Zvýšil sa aj počet ľudí s druhým zamestnaním, ktorí tvorili 3,8 % zo všetkých zamestnaných osôb.



Najnovšie údaje však ukázali spomalenie rastu miezd. Priemerný týždenný zárobok vrátane odmien sa v sledovanom období zvýšil medziročne o 3,8 % po náraste o 4,1 % v predchádzajúcich troch mesiacoch. To bolo najmenej od novembra 2020 a v súlade s prognózami ekonómov.



Priemerný zárobok bez odmien v sledovanom období stúpol medziročne o 4,9 %, čo bolo menej než 5,1 % v predchádzajúcich troch mesiacoch. Po očistení o infláciu sa celkové zárobky zvýšili o 0,9 %, čo je tiež spomalenie v porovnaní s ich nárastom o 1,1 % za tri mesiace do konca júla.