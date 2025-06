Nezamestnanosť v Spojenom kráľovstve bola najvyššia od roku 2021

Londýn 10. júna (TASR) - Miera nezamestnanosti v Británii za tri mesiace do konca apríla vzrástla a dosiahla najvyššiu úroveň za takmer štyri roky. A rast miezd sa spomalil, keďže zamestnávatelia čelia vyšším nákladom na pracovníkov. Ukázali to v utorok oficiálne údaje štatistického úradu ONS. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Podľa údajov ONS miera nezamestnanosti sa v období február-apríl 2025 zvýšila na 4,6 % zo 4,5 % za tri mesiace do konca marca. Dosiahla tak najvyššiu úroveň od obdobia máj- júl 2021.



A zároveň miera zamestnanosti osôb vo veku 16 až 64 rokov sa mierne zvýšila o 0,1 percentuálneho bodu na 75,1 %.



Štatistiky ďalej ukázali, že počet zamestnaných ľudí v sledovanom období vzrástol o 89.000 po zvýšení o 112.000 v predchádzajúcich troch mesiacoch. To bol zatiaľ najmenší nárast zamestnanosti v tomto roku.



Počet voľných pracovných miest za tri mesiace do konca mája klesol o 63.000 na 736.000.



Separátne údaje za máj pritom odhalili najväčší pokles počtu zamestnaných ľudí za päť rokov, a to o 109.000 na 30,2 milióna osôb. To sa zhoduje so zvýšením príspevkov firiem na poistenie zamestnancov v apríli, čo bolo oznámené v októbri v návrhu rozpočtu.



ONS v utorok uviedol tiež, že tempo rastu priemernej mzdy bez odmien za tri mesiace do konca apríla kleslo na 5,2 % z 5,5 % v predchádzajúcich troch mesiacoch a bolo najpomalšie od 3. štvrťroka 2024.



Priemerný zárobok vrátane odmien vzrástol za tri mesiace do apríla o 5,3 % po zvýšení o 5,6 % v období január-marec.



Po očistení o infláciu vzrástli celkové zárobky o 1,5 %, najmenej od troch mesiacov do júla 2024.