< sekcia Ekonomika
Nezamestnanosť v Taliansku klesla na najnižšiu úroveň od roku 2004
ISTAT ďalej uviedol, že miera nezamestnanosti ľudí vo veku do 25 rokov, ktorí sú aktívni na trhu práce, klesla o 0,8 p. b. na 18,8 %.
Autor TASR
Rím 8. januára (TASR) - Miera nezamestnanosti v Taliansku v novembri oproti predošlému mesiacu klesla o 0,1 percentuálneho bodu (p. b.) na 5,7 %. Dosiahla tak najnižšiu úroveň od roku 2004. Ukázali to predbežné údaje, ktoré vo štvrtok zverejnil taliansky štatistický úrad ISTAT. TASR o tom informuje na základe správy agentúry ANSA.
ISTAT ďalej uviedol, že miera nezamestnanosti ľudí vo veku do 25 rokov, ktorí sú aktívni na trhu práce, klesla o 0,8 p. b. na 18,8 %. Dodal však, že podiel ekonomicky neaktívnych ľudí v tejto vekovej kategórii vzrástol o 0,2 p. b. na 33,5 %.
Podľa údajov talianskeho štatistického úradu bolo v krajine v novembri celkovo zamestnaných 24,188 milióna ľudí. Bol to pokles o 34.000 oproti októbru, ale rast o 179.000 v porovnaní s novembrom predchádzajúceho roka. ISTAT uviedol, že miera zamestnanosti oproti októbru klesla o 0,1 p. b. na 62,6 %, ale napriek tomu bola o 0,3 p. b. vyššia ako v novembri 2024.
ISTAT ďalej uviedol, že miera nezamestnanosti ľudí vo veku do 25 rokov, ktorí sú aktívni na trhu práce, klesla o 0,8 p. b. na 18,8 %. Dodal však, že podiel ekonomicky neaktívnych ľudí v tejto vekovej kategórii vzrástol o 0,2 p. b. na 33,5 %.
Podľa údajov talianskeho štatistického úradu bolo v krajine v novembri celkovo zamestnaných 24,188 milióna ľudí. Bol to pokles o 34.000 oproti októbru, ale rast o 179.000 v porovnaní s novembrom predchádzajúceho roka. ISTAT uviedol, že miera zamestnanosti oproti októbru klesla o 0,1 p. b. na 62,6 %, ale napriek tomu bola o 0,3 p. b. vyššia ako v novembri 2024.